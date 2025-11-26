Ab 2026 müssen Haushalte tiefer in die Tasche greifen: Der Zweckverband Ostharz erhöht Preise und Gebühren. Warum das erfolgt, wie hoch die Anpassung ausfällt und was einem noch höheren Anstieg entgegengewirkt hat.

Preise für Trinkwasser und Abwasser steigen im Harz: So viel zahlen Haushalte ab Januar 2026

Blick in eines der Belebtschlammbecken der Kläranlage des Zweckverbandes Ostharz in Quedlinburg. Die Gebühren für die Abwasserentsorgung steigen ab 2026.

Quedlinburg/MZ. - Drei Jahre lang hat der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz (ZVO) mit Sitz in Quedlinburg seine Preise und Gebühren konstant halten können. Ab 2026 aber werden der Bezug von Trinkwasser und die Entsorgung von Abwasser teurer.