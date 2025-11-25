weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. 15 Jahre mehr Zeit: Ballenstedt kämpft weiter gegen Leerstand und marode Straßen

Sanierung der Innenstadt 15 Jahre mehr Zeit: Ballenstedt kämpft weiter gegen Leerstand und marode Straßen

Ballenstedt bekommt 15 Jahre mehr Zeit für die große Innenstadtsanierung. Trotz jahrzehntelanger Förderprogramme sind viele Straßen, Häuser und Plätze noch immer nicht fertig. Welche Projekte jetzt auf der Liste stehen und warum die Stadt ohne Fördergeld kaum vorankommt.

Von Rita Kunze Aktualisiert: 26.11.2025, 17:09
Im Rahmen der Innenstadtsanierung konnte die Stadt Ballenstedt die Fassade am Nord- und Südflügel des Schlosses sanieren.
Im Rahmen der Innenstadtsanierung konnte die Stadt Ballenstedt die Fassade am Nord- und Südflügel des Schlosses sanieren. Foto: Michael Lumme

Ballenstedt/MZ. - Im Jahr 1991 wurde die Innenstadt von Ballenstedt in das Städtebauförderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ aufgenommen. Mehr als drei Jahrzehnte später sind noch immer nicht alle Leerstände beseitigt, kaputte Straßen oder Häuser saniert.