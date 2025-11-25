Sanierung der Innenstadt 15 Jahre mehr Zeit: Ballenstedt kämpft weiter gegen Leerstand und marode Straßen
Ballenstedt bekommt 15 Jahre mehr Zeit für die große Innenstadtsanierung. Trotz jahrzehntelanger Förderprogramme sind viele Straßen, Häuser und Plätze noch immer nicht fertig. Welche Projekte jetzt auf der Liste stehen und warum die Stadt ohne Fördergeld kaum vorankommt.
Aktualisiert: 26.11.2025, 17:09
Ballenstedt/MZ. - Im Jahr 1991 wurde die Innenstadt von Ballenstedt in das Städtebauförderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ aufgenommen. Mehr als drei Jahrzehnte später sind noch immer nicht alle Leerstände beseitigt, kaputte Straßen oder Häuser saniert.