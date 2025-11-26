Jetzt live:
Tourismus in Gefahr? Meisdorf protestiert: Warum die Hochwasserpläne für das Selketal umstritten sind
Nach über 30 Jahren gibt es endlich eine Entscheidung zum Hochwasserschutz im Selketal. Doch sie sorgt für Streit und Kritik - vor allem in Meisdorf. Welche Maßnahmen vorgesehen sind, und warum Bürger und Bürgermeister Widerstand ankündigen.
Aktualisiert: 26.11.2025, 17:39
Meisdorf/MZ. - Wie soll der Hochwasserschutz für das Selketal und seine Anrainerkommunen aussehen? Mehr als 30 Jahre lang haben die Menschen dort auf eine Antwort gewartet. Jetzt wurde eine Entscheidung getroffen - und die gefällt nicht jedem. Besonders in Meisdorf sind Enttäuschung und Kritik gleichermaßen groß.