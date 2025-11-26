weather starkbewoelkt
  4. Hilferuf: Feuerwehr Könnern braucht Hilfe und startet Spendenaktion für neue Feldküche

Die Retter aus Könnern helfen normalerweise anderen in der Not. Doch nun brauchen sie selbst Unterstützung, um die Löschkräfte im Ernstfall versorgen zu können.

Von Katharina Thormann 26.11.2025, 17:48
Die Feuerwehr Könnern braucht dringend eine neue Feldküche. Die alte ist in die Jahre gekommen.
Die Feuerwehr Könnern braucht dringend eine neue Feldküche. Die alte ist in die Jahre gekommen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Könnern/MZ. - Ein Großbrand, ein schwerer Unfall oder ein heftiges Unwetter – wenn die Retter der Feuerwehr Könnern und die dazugehörigen Ortswehren stundenlang im Einsatz sind, müssen sie auch mit Essen versorgt werden. In diesen Situationen und auch bei Übungen der Kinder- und Jugendfeuerwehr greift Mario Worg zum großen Kochlöffel.