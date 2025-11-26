weather starkbewoelkt
Ehemaliges Naumburger Gefängnisgelände Ausschuss empfiehlt Bebauungsplan trotz heftiger Gegenwehr

Eine klare Mehrheit im Bau-Ausschuss hat dem Naumburger Gemeinderat die umstrittene Neugestaltung des Ex-JVA-Geländes empfohlen. Die Entscheidung fällt am 10. Dezember. Womit die Kritiker argumentierten.

Von Harald Boltze 26.11.2025, 17:37
Blick von der Naumburger Salztorkreuzung: So könnte es aussehen, falls tatsächlich das fast 100 Meter lange DRK-Gebäude mit drei Etagen plus umlaufend eingerücktem Staffelgeschoss links neben dem Schwurgericht und das zweigeschossige Haus für die Rettungswache des Burgenlandkreises rechts davon einmal gebaut sind.
Blick von der Naumburger Salztorkreuzung: So könnte es aussehen, falls tatsächlich das fast 100 Meter lange DRK-Gebäude mit drei Etagen plus umlaufend eingerücktem Staffelgeschoss links neben dem Schwurgericht und das zweigeschossige Haus für die Rettungswache des Burgenlandkreises rechts davon einmal gebaut sind. (Foto: Investor)

Naumburg. - Mit allen neun Mitgliedern war der Bau- und Wirtschaftsausschuss des Naumburger Gemeinderates am Dienstagabend vollzählig. Mit sieben zu zwei Stimmen traf er einen relativ eindeutigen Entschluss. Er empfahl dem Gemeinderat, dass dieser am 10. Dezember den Bebauungsplan „Städtebauliche Neuordnung des Justizvollzugsanstalt-Geländes“ beschließt. Dazu hatte es im Vorfeld nach erfolgter Abwägung auch eine Empfehlung der Stadtverwaltung gegeben.