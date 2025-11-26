Logopädie in Sangerhausen: Wie drei Patienten ein neues Leben fanden

Sangerhausen. - An diesen furchtbaren Tag im Juli 2021 kann sich Ramona Althuizes noch genau erinnern. Sie wunderte sich, dass ihr Mann Harald noch nicht aufgestanden war, und wollte ihn wecken gehen. Doch die Tür zum Schlafzimmer ließ sich kaum öffnen. Ihr Mann lag auf dem Boden, der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus nach Sangerhausen und ein Hubschrauber weiter nach Erfurt.