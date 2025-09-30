weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Wasserverbrauch im Ostharz: Stabile Zahlen: Was sich 2024 beim Zweckverband dennoch geändert hat

Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz legt Zahlen für 2024 vor. Was hinter ihnen steckt und was das für die Bürger bedeutet.

Von Petra Korn 30.09.2025, 12:30
Wenn er - wie hier in Altenbrak - Schmutzwasserkanäle neu baut, erneuert der Zweckverband Ostharz auch die Trinkwasserleitungen.
Wenn er - wie hier in Altenbrak - Schmutzwasserkanäle neu baut, erneuert der Zweckverband Ostharz auch die Trinkwasserleitungen. Archivfoto: Korn

Quedlinburg/MZ. - Die Zahlen bleiben stabil: Im Jahr 2024 hat der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz (ZVO) mit Sitz in Quedlinburg rund 3,6 Millionen Kubikmeter Trinkwasser verkauft – die gleiche Menge wie im Vorjahr, sagt ZVO-Geschäftsführer Lutz Günther.