Wasserverbrauch im Ostharz Stabile Zahlen: Was sich 2024 beim Zweckverband dennoch geändert hat
Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz legt Zahlen für 2024 vor. Was hinter ihnen steckt und was das für die Bürger bedeutet.
30.09.2025, 12:30
Quedlinburg/MZ. - Die Zahlen bleiben stabil: Im Jahr 2024 hat der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz (ZVO) mit Sitz in Quedlinburg rund 3,6 Millionen Kubikmeter Trinkwasser verkauft – die gleiche Menge wie im Vorjahr, sagt ZVO-Geschäftsführer Lutz Günther.