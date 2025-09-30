Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz legt Zahlen für 2024 vor. Was hinter ihnen steckt und was das für die Bürger bedeutet.

Stabile Zahlen: Was sich 2024 beim Zweckverband dennoch geändert hat

Wenn er - wie hier in Altenbrak - Schmutzwasserkanäle neu baut, erneuert der Zweckverband Ostharz auch die Trinkwasserleitungen.

Quedlinburg/MZ. - Die Zahlen bleiben stabil: Im Jahr 2024 hat der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Ostharz (ZVO) mit Sitz in Quedlinburg rund 3,6 Millionen Kubikmeter Trinkwasser verkauft – die gleiche Menge wie im Vorjahr, sagt ZVO-Geschäftsführer Lutz Günther.