Fernwasser aus Rappbodetalsperre Klostermansfeld: Darum stand ein riesiger Bohrturm am Ortseingang zur B 180
Eine Großbaustelle befindet sich derzeit am Ortseingang von Klostermansfeld in der Nähe zur B 180. Das Projekt ist eng mit der Fernwasserversorgung aus der Rappbodetalsperre verknüpft. Was genau zwischen Helbra und Klostermansfeld entsteht.
Aktualisiert: 26.01.2026, 08:23
Klostermansfeld/MZ. - Umfangreiche Bauarbeiten finden gegenwärtig am Ortseingang von Klostermansfeld in der Nähe der B 180 statt. Zwischenzeitlich zog dort ein hoher Bohrturm die Blicke auf sich. Er hat seine Aufgabe inzwischen erfüllt und wurde abgebaut.