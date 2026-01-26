Fernwasser aus Rappbodetalsperre Klostermansfeld: Darum stand ein riesiger Bohrturm am Ortseingang zur B 180

Eine Großbaustelle befindet sich derzeit am Ortseingang von Klostermansfeld in der Nähe zur B 180. Das Projekt ist eng mit der Fernwasserversorgung aus der Rappbodetalsperre verknüpft. Was genau zwischen Helbra und Klostermansfeld entsteht.