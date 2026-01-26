weather schneeregen
  Bauarbeiten für Trinwasser-Versorgung in Klostermansfeld

Fernwasser aus Rappbodetalsperre Klostermansfeld: Darum stand ein riesiger Bohrturm am Ortseingang zur B 180

Eine Großbaustelle befindet sich derzeit am Ortseingang von Klostermansfeld in der Nähe zur B 180. Das Projekt ist eng mit der Fernwasserversorgung aus der Rappbodetalsperre verknüpft. Was genau zwischen Helbra und Klostermansfeld entsteht.

Von Daniela Kainz Aktualisiert: 26.01.2026, 08:23
Eine Trinkwasserleitung wird am Ortseingang Klostermansfeld in der Nähe zur B 180 verlegt.
Eine Trinkwasserleitung wird am Ortseingang Klostermansfeld in der Nähe zur B 180 verlegt. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Klostermansfeld/MZ. - Umfangreiche Bauarbeiten finden gegenwärtig am Ortseingang von Klostermansfeld in der Nähe der B 180 statt. Zwischenzeitlich zog dort ein hoher Bohrturm die Blicke auf sich. Er hat seine Aufgabe inzwischen erfüllt und wurde abgebaut.