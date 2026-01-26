CDU-Landtagsabgeordnete Elke Simon-Kuch veranstaltete am Freitag ihren ersten Bürgerdialog im Weißenfelser „Agora“. Was die Teilnehmer auf dem Herzen hatten und welche Antworten sie bekamen.

Wie die geplante JVA, Industriebrachen in der Region, die neue S-Bahn-Taktung und vieles mehr die Gemüter bewegten

andtagsabgeordnete Elke Simon-Kuch stellte sich im Restaurant „Agora“ zwei Stunden lang den Fragen der Bürger.

Weißenfels - „Volle Hütte" herrschte im Restaurant „Agora" am Weißenfelser Markt am Freitagabend. Dort hatte die CDU-Landtagsabgeordnete Elke Simon-Kuch erstmals zum Bürgerdialog eingeladen. „Ich möchte, dass die Leute mir auf den Weg geben, welche Themen ihnen wichtig sind, welche politischen Forderungen sie haben, kurz gesagt, wo der Schuh drückt", so Simon-Kuch. Zugleich ist es ihre Auftaktveranstaltung ins Jahr der Landtagswahl im September.