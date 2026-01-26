weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  Betrug In Coswig: „Da stimmt was nicht": Unternehmer entlarvt gefälschtes Amtsgericht-Schreiben

Ein Brief mit Landeswappen, Aktenzeichen und angeblichem Richter: Was seriös aussieht, entpuppt sich als dreiste Fälschung. Wie ein Coswiger Unternehmer den Betrug bemerkte – und woran auch andere die Masche erkennen können.

Von Lea Fischer 26.01.2026, 10:36
Betrüger versenden gefälschte Rechnungen an Unternehmen. Die IHK Halle-Dessau warnt vor der perfiden Betrugsmasche.
Betrüger versenden gefälschte Rechnungen an Unternehmen. Die IHK Halle-Dessau warnt vor der perfiden Betrugsmasche. (Foto: Thomas Ruttke)

Coswig/MZ. - Auf den ersten Blick sieht die Rechnung unverdächtig aus. Vielleicht auch noch auf den zweiten, findet Axel Bode aus Coswig. „Aber wenn man genau hinschaut, sieht man: Da kann etwas nicht stimmen.“ Adressiert ist die postalische Rechnung vom 8. Januar, die der MZ vorliegt, an Bodes Immobilienfirma. Diese habe er vor Kurzem neu gegründet.