Das größte Gymnasium des Landes öffnet seine Türen und zeigt, was in den drei Häusern gelernt und gelehrt wird.

Wittenberg, Melanchthon Gymnasium, Blick in die Aula, in der Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Gäste dem Programm aufmerksam folgen und die feierliche Atmosphäre genießen.

Wittenberg/MZ. - In allen drei Häusern, dem Haus Melanchthon, der Hundertwasserschule und dem Cranach-Gebäude, haben sich am Tag der offenen Tür des Gymnasiums Leucorea Wittenberg zahlreiche Schüler und Eltern äußerst interessiert umgesehen. So erhielten sie einen umfassenden Einblick in den Schulalltag und die vielfältigen Angebote des Gymnasiums.