Tag der offenen Tür Gymnasium Leucorea zeigt sich den Wittenbergern
Das größte Gymnasium des Landes öffnet seine Türen und zeigt, was in den drei Häusern gelernt und gelehrt wird.
Wittenberg/MZ. - In allen drei Häusern, dem Haus Melanchthon, der Hundertwasserschule und dem Cranach-Gebäude, haben sich am Tag der offenen Tür des Gymnasiums Leucorea Wittenberg zahlreiche Schüler und Eltern äußerst interessiert umgesehen. So erhielten sie einen umfassenden Einblick in den Schulalltag und die vielfältigen Angebote des Gymnasiums.