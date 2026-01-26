weather schneeregen
  4. Drei Generationen Friseurhandwerk: 80 Jahre Salon Wahle: Traditions‑Friseur in Seyda feiert großes Jubiläum

Der Seydaer Friseursalon Wahle ist seit 80 Jahren auf dem Markt. Wer den Familienbetrieb 1946 gegründet hat, welches Sprichwort es im Ort gibt und was die Chefin zum Thema Zukunft sagt.

Von Thomas Tominski 26.01.2026, 10:00
Andrea und Vater Reinhard Wahle haben den Friseurberuf von der Pike auf gelernt und nach der Lehre ihre Meisterausbildung gemacht.
(Foto: Thomas Tominski)

Seyda/MZ. - Der Salon ist modern eingerichtet, an den Wänden hängen Meisterurkunden in den Ausführungen Gold und Silber. In Seyda, erzählt der frühere Chef Reinhard Wahle, gibt es eine Redensart. Die Leute gehen nicht zum Friseur, sie gehen zu Wahle. „Hier kann man noch Handwerk erleben“, betont der 80-Jährige, der die Geschichte des Hauses aus dem Effeff kennt.