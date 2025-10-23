Das einst verlassene Hochhaus am Klopstockweg in Quedlinburg erlebt eine spektakuläre Verwandlung: Die I-Kubus GmbH setzt hier ein Projekt rund um Energie und Datenströme um. Es soll auch Vorbild für weitere Lost Places sein.

Das Mertik-Hochhaus am Klopstockweg in Quedlinburg vor Beginn der Arbeiten.

Quedlinburg/MZ. - Lange Zeit ist es ein weithin sichtbarer Schandfleck gewesen: das seit Jahrzehnten ungenutzte, einst zur Firma Mertik gehörende, als Verwaltungs- und Produktionsgebäude genutzte Hochhaus am Klopstockweg in Quedlinburg. Jetzt hat sich das Antlitz des 25 Meter hohen Gebäudes komplett verändert.