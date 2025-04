Seit Jahrzehnten steht der Siebengeschosser am Klopstockweg in Quedlinburg leer. Doch das ändert sich jetzt. Was genau geplant ist.

Steht seit Jahrzehnten leer: das einst durch die Firma Mertik genutzte riesige Gebäude am Klopstockweg in Quedlinburg. Jetzt wird es umgebaut.

Quedlinburg. - Eine Schuttrutsche ist am Gebäude angebracht, ein Container aufgestellt, hinter den Fenstern wird gearbeitet: Seit Jahrzehnten stand der weithin sichtbare Siebengeschosser am Klopstockweg in Quedlinburg leer, der zwischen 1975 und 1978 errichtet wurde und der höchste Neubau der Vorwendezeit in der Stadt war.