Nach Razzia in Ballenstedter Ortsteil Mega-Cannabis-Fund im Harz: Amtsgericht Quedlinburg fällt Urteil gegen drei Männer
Bei einer Razzia hat die Polizei im Ballenstedter Ortsteil Badeborn zwei große Indoor-Plantagen mit weit über 1.000 Pflanzen ausgehoben. Jetzt saßen drei Männer im Amtsgericht Quedlinburg auf der Anklagebank.
03.12.2025, 06:00
Quedlinburg/MZ. - Knapp 1.000 Cannabis-Pflanzen in einer und mehr als 360 in einer zweiten Indoor-Plantage, dazu technisches Equipment und Zubehör bis hin zu einem Gieß- und Pflegeplan sind durch die Polizei Anfang Juni 2025 bei einer Razzia im Ballenstedter Ortsteil Badeborn sichergestellt worden. Dabei waren auch drei Männer festgenommen worden. Sie mussten sich jetzt vor dem Amtsgericht Quedlinburg verantworten.