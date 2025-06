Großrazzia in Badeborn SEK-Einsatz im Harz: Polizei hebt Drogen-Plantage bei Ballenstedt aus

Früh am Morgen schlägt das SEK im Harz zu – gepanzerte Fahrzeuge, Sturmleitern, ein geheimer Zugriff. Was die Ermittler in einem unscheinbaren Haus in Badeborn (Ballenstedt) entdeckten, lässt tief blicken in die Strukturen der regionalen Drogenszene.