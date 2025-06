David Kretschmann wird Cheftrainer in Kemberg.

Kemberg/MZ. - David Kretschmann ist der neue Cheftrainer beim Fußball-Landesligisten in Kemberg. Das hat der Club offiziell in den sozialen Medien bekannt gegeben. Erst vor zwei Wochen hat der bisherige Coach und Abteilungsleiter Stefan Kohnert seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Seitdem haben die Verantwortlichen im Verein viele Gespräche geführt und konnten nun bei der Neubesetzung an der Seitenlinie bereits Vollzug melden.