Der Verein Deutscher Ingenieure hat einen Wettbewerb gestartet. Gesucht werden Entwürfe für das ehemalige Eisenbahnerheim und das Badehaus. Der Eigentümer hat schon konkrete Vorstellungen, wie er die Gebäude nutzen will.

Logier- und Badehaus in Alexisbad werden saniert – das sind die Pläne

In einem studentischen Wettbewerb sollen jetzt Ideen für das ehemalige Eisenbahnerheim entwickelt werden.

Alexisbad/MZ. - Nachdem die Stadt Harzgerode Alexisbad zum Städtebaufördergebiet machen will und die Skan-Tours Touristik International GmbH, der das Morada-Hotel gehört, das ehemalige Eisenbahnerheim gekauft und einen vorzeitigen Maßnahmebeginn für das Badehaus beantragt hat, bringt sich nun auch der Verein Deutsche Ingenieure (VDI) in die Entwicklung des Urlauberorts ein: Unter dem Titel „Denk Mal Kurort! Alexisbad for Future“ hat er einen studentischen Entwurfswettbewerb ausgeschrieben.