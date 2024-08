Neues Leben für Lost Place im Harz? Morada kauft verlassenes Erholungsheim in Alexisbad

In Alexisbad tut sich was: Morada hat das Logierhaus, zu DDR-Zeiten Erholungsheim der Reichsbahn, gekauft. Und fürs Badehaus wurde ein Antrag bewilligt – was das für die Zukunft des Ortes bedeuten könnte.