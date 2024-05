Unter Vollsperrung eines Straßenabschnitts sind seit Mitte April noch offene Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Quedlinburg umgesetzt worden. Wann die Straße freigegeben werden soll.

Letzte Arbeiten an Ortsdurchfahrt Quedlinburg: Wann Freigabe erfolgt

Letzte Arbeiten in Zusammenhang mit der Ortsdurchfahrt Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ. - Noch wird an einer Stelle tief in der Erde gearbeitet, eine Wasserleitungsverbindung hergestellt wird. Es sind letzte Maßnahmen im Zusammenhang mit den Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Quedlinburg, für die ein Straßenabschnitt voll gesperrt wurde. Jetzt steht fest, wann die Straße wieder freigegeben werden soll.

Genehmigt war die Vollsperrung des Gernröder Weges bis Dienstag, 7. Mai. Am heutigen Montag, 6. Mai, 17 Uhr, soll der Verkehr aber wieder rollen können, die Straße freigegeben werden. Dann sind alle noch offenen Arbeiten, die im vergangenen Jahr wegen des Winters nicht mehr erfolgen konnten, umgesetzt: Die Schachtabdeckungen sind an die Straßenoberfläche angepasst, Fugen sind vergossen und die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht. Zudem wurde eine Wasserleitung zur Insel im Kreisverkehr gelegt; hier wurden auch die alte Bepflanzung und die Erde abgetragen sowie neuer Mutterboden aufgebracht.

Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt der ehemaligen Landesstraße 239, die in mehreren Abschnitten erfolgten, wurden wegen der Herabstufung der Straße zu einer kommunalen durchgeführt. Ver- und Entsorger nutzten das, um Leitungen zu sanieren bzw. zu erneuern. Als Gesamtbauherr fungierte der Zweckverband Ostharz.