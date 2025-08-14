weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Polizei sucht Senior: Leiche im Landkreis Harz gefunden - handelt es sich um Vermissten aus Quedlinburg?

Nach einem Vermissten aus Quedlinburg wird seit einem Monat gesucht - die Polizei setzte Hubschrauber ein, die Beamten und die Familie des Seniors baten im MDR-Magazin "Kripo live" um Hilfe. Nun drängt sich nach einem Leichenfund in der Nähe der Harz-Stadt ein trauriger Verdacht auf.

Von Holger Manigk 14.08.2025, 14:30
Auf der Suche nach einem Vermissten setzte die Polizei bei Quedlinburg auch Hubschrauber ein.
Auf der Suche nach einem Vermissten setzte die Polizei bei Quedlinburg auch Hubschrauber ein. Symbolfoto: dpa

Quedlinburg/Ditfurt/MZ. - Ein 76-Jähriger aus Quedlinburg ist seit dem 10. Juli spurlos verschwunden - seitdem suchten seine Familie und die Polizei fieberhaft nach dem Senior, der dringend auf Medikamente angewiesen ist. Nun gab es in der Nähe der Welterbestadt im Harz einen grausigen Fund.