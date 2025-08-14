Polizei sucht Senior Leiche im Landkreis Harz gefunden - handelt es sich um Vermissten aus Quedlinburg?

Nach einem Vermissten aus Quedlinburg wird seit einem Monat gesucht - die Polizei setzte Hubschrauber ein, die Beamten und die Familie des Seniors baten im MDR-Magazin "Kripo live" um Hilfe. Nun drängt sich nach einem Leichenfund in der Nähe der Harz-Stadt ein trauriger Verdacht auf.