Polizei sucht Senior Leiche im Landkreis Harz gefunden - handelt es sich um Vermissten aus Quedlinburg?
Nach einem Vermissten aus Quedlinburg wird seit einem Monat gesucht - die Polizei setzte Hubschrauber ein, die Beamten und die Familie des Seniors baten im MDR-Magazin "Kripo live" um Hilfe. Nun drängt sich nach einem Leichenfund in der Nähe der Harz-Stadt ein trauriger Verdacht auf.
14.08.2025, 14:30
Quedlinburg/Ditfurt/MZ. - Ein 76-Jähriger aus Quedlinburg ist seit dem 10. Juli spurlos verschwunden - seitdem suchten seine Familie und die Polizei fieberhaft nach dem Senior, der dringend auf Medikamente angewiesen ist. Nun gab es in der Nähe der Welterbestadt im Harz einen grausigen Fund.