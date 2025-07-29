Wo ist Mahmut Kurt? Der 76-Jährige verschwand spurlos – zuletzt wurde er nahe der A36 gesehen. Familie und Polizei bitten dringend um Hinweise, denn der Vermisste braucht medizinische Hilfe.

Die Polizei setzte bei der Suche nach dem Quedlinburger Mahmut Kurt mehrfach Hubschrauber - hier auf dem Flugplatz Ballenstedt - ein. Bislang ohne Erfolg. Die Fahnder hoffen auf Zeugenhinweise.

Quedlinburg. - Wo ist Mahmut Kurt? Eine Frage, die sich nicht nur Sohn Halil Kurt verzweifelt stellt. Der 76 Jahre alte Vater sei seit Donnerstag, 10. Juli, spurlos verschwunden. Und alle Versuche, den dringend auf Medikamente angewiesenen Senioren zu finden - sowohl im familiären Kreis als auch seitens der Polizei - seien bislang ohne Erfolg geblieben.

Daher startet die Polizei nun einen erneuten Aufruf mit der Hoffnung auf entscheidende Zeugenhinweise. In der letzten „Kripo live“-Sendung (10. August) berichtete auch der MDR von Mahmut Kurt.

Laut Polizeisprecherin Elisabeth Weber wurde der 76-Jährige an jenem 10. Juli zuletzt gegen 13 Uhr in der Straße Konvent gesehen. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Gesuchte gegen 15 Uhr in der Halberstädter Straße aufhielt und sich fußläufig in Richtung Halberstadt bewegte“, so die Polizeikommissarin.

Der 76 Jahre alte Mahmut Kurt aus Quedlinburg wird seit dem 10. Juli vermisst. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Foto: Polizeiagentur

Vermisster Mahmut Kurt ist als Diabetiker auf Medikamente angewiesen

Das bestätigt der 52 Jahre alte Sohn Halil: Sein Vater, das habe man bei den Suchaktionen in Erfahrung bringen können, sei am 10. Juli zuletzt gegen 15.30 Uhr von einem Nachbarn an der Ampel im Kreuzungsbereich der Landesstraße 85 (Halberstädter-/Schillerstraße/Weinbergweg) gesehen worden.

Anschließend habe er wohl den kombinierten Geh-/Radweg in Richtung A36/Total-Tankstelle genutzt. Gegen 16 Uhr habe er mit zwei Beschäftigten der neben der Tankstelle befindlichen Hühnerfarm gesprochen. „Dann soll er Richtung Quedlinburg zurückgegangen sein. Und da verliert sich die Spur“, so der Sohn.

Lesen Sie auch: Internationale Fahndung nach Drama in Halberstadt: Frau tot aufgefunden – Sohn in Portugal festgenommen

Das Problem: Sein Vater, ein gebürtiger Türke, der seit vier Jahrzehnten in Deutschland lebt und fließend Deutsch spreche, sei einerseits dement und orientierungslos und andererseits als Diabetiker dringend auf Medikamente angewiesen.

Polizei setzte mehrfach Hubschrauber ein, bittet auch um Zeugenhinweise

Dies wissend, sucht die Polizei mit Hochdruck nach dem Senioren. Dabei sei das Areal im nördlichen Bereich von Quedlinburg sowie im Umfeld der A36 auch mehrfach mit einem Hubschrauber abgeflogen worden, so die Reviersprecherin.

Auch interessant: Streit um Vorfahrt an A36-Abfahrt Wernigerode-Mitte: Radfahrer fühlen sich ausgebremst

Mahmut Kurt ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, von korpulenter Statur und hat kurze graue Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er höchstwahrscheinlich mit einer blauen Jeansjacke, einer langen Jeanshose und einer hellen Wintermütze bekleidet.

Lesen Sie auch: Arsen-Diebstahl bei Einbruch in Osterwieck: So gefährlich ist das Gift

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten hat, wird gebeten das Polizeirevier in Halberstadt unter der Telefonnummer (03941) 67 42 93 zu kontaktieren.