Neuer Glanz für ein Stück Heimat: Der Hederslebener Hof erstrahlt nach der Fassadensanierung – ein Ort für Feiern, Sport und Gemeinschaft.

Hedersleben/MZ/son. - Fassade und Fenster des Hederslebener Hofes sind saniert worden. „Es sieht sehr gut aus“, findet Bürgermeister Adolf Speck (CDU), „wir hoffen nicht, dass die Sprayer gleich wiederkommen.“

In der Fassade des Gebäudes an der Durchfahrtsstraße waren viele Bohrlöcher, die gleich verschlossen wurden. Ein paar neue kommen aber rein, wenn der Gemeinderat entschieden hat, ob und welche Schilder, wie etwa der „Stammbaum“ Hederslebens, wieder angeschraubt werden.

Lesen Sie auch: Von Blumenzwiebeln bis Saft: Klosterverein Hedersleben begeistert mit Naturprojekten

Im Hederslebener Hof gibt es unter anderem einen Saal, in dem Feiern oder Sitzungen des Gemeindesatzes stattfinden. Auch eine Turnhalle und eine Kegelbahn gehören dazu.