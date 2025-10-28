Am Mittwoch war Hera ausgebrochen. Tagelang suchte Falknerin Janine Moess ihren Harris Hawk. Jetzt ist der Wüstenbussard wieder da. Wo der Greifvogel gefunden wurde und warum er Pflege braucht.

Suche nach vermisstem Greifvogel ist beendet - Hera wurde bei Thale gefunden

Erst seit ein paar Monaten ein Team: Falknerin Janine Moess und ihre Hera. Am 22. Oktober entwischte der Wüstenbussard.

Thale/MZ. - Hera ist wieder da. Der am Mittwoch im zu Thale gehörenden Benneckenrode aus seiner Voliere ausgebrochene Harris Hawk, ein Wüstenbussard, konnte am Wochenende eingefangen werden. Falknerin Janine Moess war gerade auf Arbeit, als der erlösende Anruf kam. „Mir liefen die Tränen – vor Freude, vor Erleichterung. Ich war so glücklich. Ich war so aufgeregt. Ich dachte, ich sehe sie nie wieder“, sagt sie. Doch dann mischte sich auch Sorge unter die Freude.