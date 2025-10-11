Zukunftsprojekt Morgenrot Großprojekt in Quedlinburg mit Konfliktpotenzial: Welterbe, Naturschutz und Industrie im Spannungsfeld

Vom „Zukunftsprojekt Morgenrot“, das private Investoren umsetzen möchten, verspricht sich die Stadt Quedlinburg hohe Steuereinnahmen und neue Arbeitsplätze. Es sorgt aber auch für Diskussionen rund um Welterbe, Naturschutz und den Erhalt landwirtschaftlicher Flächen. Der Stadtrat hat nun einen nächsten Schritt getan – doch die Entscheidung ist noch lange nicht gefallen.