Großbrand in Quedlinburg Feuer wütet in Großhandel - Starke Rauchentwicklung über Industriegebiet im Harz

Ein Großbrand hält die Feuerwehr in Quedlinburg in Atem. Was Bewohner der Harz-Stadt jetzt beachten sollen und wo Straßen wegen des Feuers gesperrt sind.