Worin für Heidemarie und Rolf Zeitz aus Aschersleben das Geheimnis einer langen Ehe liegt.

Gemeinsam durchs Leben: Heidemarie und Rolf Zeitz aus Aschersleben sind 65 Jahre verheiratet

Heidemarie und Rolf Zeitz aus Aschersleben sind seit 65 Jahren miteinander verheiratet.

Aschersleben/MZ - Wenn Heidemarie (84) und Rolf Zeitz (85) ihre eiserne Hochzeit feiern, dann wird nicht nur eine große Familie gratulieren. Es werden auch Freunde und ehemalige Arbeitskollegen kommen, die schon seit 50 Jahren Anteil nehmen an Freud und Leid des Paares.