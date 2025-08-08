Mitte August sollte der Verkehr wieder rollen – doch daraus wird nichts. Die Arbeiten auf der B 185 in Richtung Mägdesprung dauern etwas länger. Welche Auswirkungen das hat.

Seit Ferienbeginn ist die B 185 zwischen Mägdesprung und der Einmündung der L 243 nach Gernrode gesperrt.

Mägdesprung/MZ. - Schlechte Nachricht für alle Autofahrer: Die Bundesstraße 185 nach Mägdesprung bleibt länger gesperrt als geplant. Zwar gab es die Überlegung, sie nach den Sommerferien zumindest halbseitig unter Ampelregelung freizugeben – „die Stadt Harzgerode hatte angefragt, ob es möglich wäre“, sagt Michael Schanz, Bereichsleiter bei der Landesstraßenbaubehörde (LSBB), das „musste jedoch aus arbeitsschutzfachlichen Gründen abgelehnt werden“. Die Entscheidung fiel bei einer Bauberatung in dieser Woche.