Verkaufshalle in Quedlinburger Gewerbegebiet in Flammen

Quedlinburg - In einem Gewerbegebiet in Quedlinburg löscht die Feuerwehr derzeit eine brennende größere Verkaufshalle. Der Rauch ziehe in Richtung Stadt, die Menschen sind gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, hieß es in der Integrierten Leitstelle Harz. Aktuell seien keine Verletzten oder Vermissten bekannt. Es seien etwa 100 Einsatzkräfte vor Ort.