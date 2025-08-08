Ab Sonntag werden auf der A111 Fluchttüren in zwei Tunnelanlagen erneuert. Auf der Autobahn könnte es dadurch an einigen Tagen enger werden.

Auf der A111 wird ab Sonntag für einige Wochen gebaut - mit Einschränkungen für den Verkehr. (Symbolbild)

Berlin - Die Autobahn 111 wird in den kommenden Wochen mehrfach wegen Tunnelarbeiten komplett gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Waidmannsluster Damm und Schulzendorfer Straße, teilte die Autobahn GmbH mit. Gesperrt wird am 10. und 17. August sowie am 4. September jeweils von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr am nächsten Morgen.

Bei den Bauarbeiten sollen die Fluchttüren in zwei Tunnelanlagen erneuert werden. Während der Arbeiten wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen einspurig am Baufeld vorbeigeführt. Die Vollsperrungen dienen dem Auf-, Um- und Abbau der Verkehrssicherung. Am Morgen des 5. September sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.