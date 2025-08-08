Im Landkreis Cloppenburg richtet ein Feuer auf der Baustelle eines Mehrfamilienhauses großen Schaden an. Die Feuerwehr muss Atemschutz anlegen.

Mindestens 100.000 Euro Schaden hat ein Feuer in einem im Bau befindlichen Haus im Landkreis Cloppenburg verursacht.

Garrel - Ein Feuer in einem im Bau befindlichen Wohnhaus in Garrel (Landkreis Cloppenburg) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Insgesamt 200 Kräfte der umliegenden freiwilligen Feuerwehren waren nach Polizeiangaben im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung sollten die Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten.

Die Löscharbeiten seien schwierig gewesen, weil sich das Feuer augenscheinlich auf die Zwischendecke und die Innenwände des Mehrfamilienhauses ausgebreitet habe. Für die Brandbekämpfung mussten die Feuerwehrkräfte Atemschutz tragen. Menschen wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt einem Sprecher zufolge mindestens 100.000 Euro.