Großbrand an Heiligabend: Feuer zerstört große Teile von Ferienpark in Friedrichsbrunn

Aus bisher ungeklärter Ursache ist an Heiligabend das Heizhaus einer Ferienanlage in Friedrichsbrunn in Brand geraten. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund vier Millionen Euro.

Friedrichsbrunn/MZ - Der Geruch von Rauch liegt über Friedrichsbrunn. Blaulicht der Einsatzfahrzeuge blinkt in den trüben Himmel. An Heiligabend, gegen fünf Uhr morgens, ist in einem Ferienpark in Friedrichsbrunn ein Großbrand ausgebrochen.