Unbekannter bedroht 44-Jährigen in Eisleben an Haustür und fordert Geld und Lebensmittel

Eisleben/MZ. - In der Nacht zu Freitag ist ein 44-Jähriger an der Haustür von einem Unbekannten bedroht worden. Der Täter forderte mit einem waffenähnlichen Gegenstand in der Hand die Übergaben von Bargeld und Lebensmitteln. Der Bedrohte wehrte sich, worauf der Verdächtige flüchtete. Die Polizei konnte den Täter ermitteln und vorerst festnehmen.