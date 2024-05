Großeinsatz für Polizei Großfahndung nach schwerem Raub in Aschersleben: Polizei sucht sucht flüchtige Täter per Hubschrauber

Am Donnerstagabend ereignete sich ein schwerer Raubüberfall in der Breiten Straße in Aschersleben. Zwei maskierte Täter bedrohten die Mitarbeiter eines Ladens mit einem Messer und flüchteten anschließend.