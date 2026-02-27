Ein anonym verteiltes Schreiben sorgt in Quedlinburg für Unruhe: Angeblich gebe es „vertrauliche“ Gespräche zur Ansiedlung von Rüstungsindustrie im Projekt „Morgenrot“. Oberbürgermeister Frank Ruch findet dazu klare Worte.

Mit dem Zukunftsprojekt Morgenrot wollen Investoren einen Energiepark mit Photovoltaik und Windrädern sowie einen Industriepark errichten, der mit der erzeugten Energie versorgt werden soll.

Quedlinburg/MZ. - Ein anonymes Schreiben ist jetzt in Briefkästen von Bürgern in Quedlinburg verteilt worden. Die Verfasser bezeichnen es als „Info-Blatt zur Ansiedlung von Rüstungsindustrie im sogenannten „Zukunftsprojekt“ Morgenrot“ und behaupten darin unter anderem, dass dazu „vertrauliche“ Verhandlungen „geführt und planerisch vorangetrieben“ würden. Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) findet dazu deutliche Worte.