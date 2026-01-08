weather schneeschauer
  4. Spannende Projekte im Harz: Forschen, staunen, mitmachen: Wie Ökogarten Quedlinburg Kinder zu Naturentdeckern macht

Spannende Projekte im Harz Forschen, staunen, mitmachen: Wie Ökogarten Quedlinburg Kinder zu Naturentdeckern macht

Vom Lebenselixier Wasser bis zur Kräuterschmiede – der Ökogarten Quedlinburg startet 2026 wieder Projekte, bei denen Kinder und Jugendliche nicht nur staunen, sondern selbst forschen und entdecken sollen. Zudem gibt es Angebote für die ganze Familie.

Von Petra Korn 08.01.2026, 14:44
Die Bedeutung des Wassers als lebenswichtiges Gut, aber beispielsweise auch als Transportmittel soll in Projekten im Ökogarten in Quedlinburg vermittelt werden. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Quedlinburg/MZ. - Projekte zum Thema Wasser werden im Jahr 2026 ein Schwerpunkt der natur- und umweltbildenden Arbeit des Ökogartens Quedlinburg sein.