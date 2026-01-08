EIL
Spannende Projekte im Harz Forschen, staunen, mitmachen: Wie Ökogarten Quedlinburg Kinder zu Naturentdeckern macht
Vom Lebenselixier Wasser bis zur Kräuterschmiede – der Ökogarten Quedlinburg startet 2026 wieder Projekte, bei denen Kinder und Jugendliche nicht nur staunen, sondern selbst forschen und entdecken sollen. Zudem gibt es Angebote für die ganze Familie.
08.01.2026, 14:44
Quedlinburg/MZ. - Projekte zum Thema Wasser werden im Jahr 2026 ein Schwerpunkt der natur- und umweltbildenden Arbeit des Ökogartens Quedlinburg sein.