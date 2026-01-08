Spannende Projekte im Harz Forschen, staunen, mitmachen: Wie Ökogarten Quedlinburg Kinder zu Naturentdeckern macht

Vom Lebenselixier Wasser bis zur Kräuterschmiede – der Ökogarten Quedlinburg startet 2026 wieder Projekte, bei denen Kinder und Jugendliche nicht nur staunen, sondern selbst forschen und entdecken sollen. Zudem gibt es Angebote für die ganze Familie.