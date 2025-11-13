Mitten in Ballenstedt ist es zu einer geradezu filmreifen Verfolgungsjagd mit der Polizei gekommen. Am Ende waren die Beamten siegreich - es gab aber auch einen Verletzten. Was dem Gesuchten nach seiner Festnahme nun alles blüht.

Ballenstedt/MZ. - Polizisten kennen bekanntlich ihre Pappenheimer. Insbesondere, wenn letztere wegen Straftaten und Verfehlungen bereits bekannt und die Einsatzkräfte als Regionalbereichsbeamte (RBB) vor Ort gut vernetzt sind. Obendrein lassen RBB bei Streifenfahrten den Blick stets kreisen, um Relevantes zu entdecken. Rahmenbedingungen, die am Mittwochvormittag, 12. November, in Ballenstedt Augenzeugen eine geradezu filmreife Polizeiaktion verschafft haben.