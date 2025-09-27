weather wolkig
Die Stadt Harzgerode wollte ihr altes Löschfahrzeug längst versteigert haben. Das Interesse war groß. Doch die Auktion ist geplatzt. Statt eines Verkaufs stand eine Anzeige.

Von Susanne Thon 27.09.2025, 16:27
Neue Runde, neues Glück: Die Stadt hofft, dass sich die ernsthaften Bieter aus der ersten Runde erneut an der Auktion beteiligen werden.
Neue Runde, neues Glück: Die Stadt hofft, dass sich die ernsthaften Bieter aus der ersten Runde erneut an der Auktion beteiligen werden. Foto: Freiwillige Feuerwehr Harzgerode

Harzgerode/MZ. - Da ist es wieder im Angebot, das Löschgruppenfahrzeug, das die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Harzgerode fast 30 Jahre treu begleitet hat und längst versteigert sein sollte. Ende August war das Bietergefecht eröffnet worden, 30 Gebote gingen ein. Aber die Freude über das rege Interesse und das Höchstgebot währte nur kurz: Denn die Auktion ist geplatzt.