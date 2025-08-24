Nachdem die Freiwillige Feuerwehr Harzgerode Anfang des Jahres ein neues Fahrzeug bekommen hat, wird jetzt dessen Vorgänger versteigert.

Bis Anfang des Jahres war das Löschfahrzeug noch im Einsatz.

Harzgerode/MZ/tho. - Anfang des Jahres hat die Freiwillige Feuerwehr Harzgerode ein neues Fahrzeug in Betrieb genommen – ein HLF 20, das bei Brandeinsätzen, technischen Hilfeleistungen und auch im Katastrophenfall zum Einsatz kommen kann. Ausrangiert wurde dafür ein Löschfahrzeug, das der Feuerwehr fast 30 Jahre treue Dienste leistete. Und das wird jetzt versteigert.