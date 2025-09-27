Mit einer in Zörbig gestohlenen EC-Karte hat ein Verdächtiger Geld abgehoben. Polizei bittet um Hinweise zur Identifizierung eines Kriminellen.

Zörbig/MZ. - Seit Anfang August ermittelt die Polizei wegen Diebstahls und mehrfachen Computerbetrugs zum Nachteil einer 67-jährigen Frau aus Zörbig. Nun sucht sie mit Hilfe von Bildern nach dem Täter und erhofft sich weitere Hinweise.

Diebstahl im Supermarkt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich die 67-jährige Geschädigte am Dienstag, 5. August, gegen 14.30 Uhr in einem Supermarkt in Zörbig auf, als ihr durch unbekannte Täter die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen wurde.

Mann wird in Zörbig gefilmt. Wer kennt diese Person? (Foto: Polizei)

Unmittelbar nach der Tat folgten Bargeldabhebungen an zwei Geldautomaten unterschiedlicher Banken in Zörbig. Dabei wurde der Verdächtige gefilmt. Ebenso kam es kurz darauf zu Einkäufen mittels der zuvor gestohlenen EC-Karte an unterschiedlichen Orten, so beispielsweise in Köthen und Weißandt-Gölzau. Der entstandene Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Illegal Geld abgehoben

Das vorliegende Bildmaterial zeigt den unbekannten männlichen Täter bei der Geldabhebung am Geldautomaten in Zörbig. Wer diese Person erkennt oder Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise gehen an das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen telefonisch unter Tel.: 03493/30 10. Oder per E-Mail an [email protected].