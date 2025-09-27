Das Tauchzentrum Geiseltal begleitete erstmals einen Unterwasser-Fototermin im See. Welche Ziele Model und Fotograf dabei verfolgten und auf welchen Instagram-Kanälen die entstandenen Bilder nun zu sehen sind.

Wie das erste Unterwasser-Fotoshooting im Geiseltalsee lief

Stöbnitz/MZ. - Das Tauchzentrum Geiseltal in Stöbnitz hat in den elf Jahren seines Bestehens schon viele unterschiedliche Besucher betreut: Taucher aus dem In- und Ausland, die den Geiseltalsee kennenlernen wollten, Tauchlehrer, die ausgebildet werden, oder Menschen mit Handicap wie Rollstuhlfahrer, denen hier ebenfalls der Zugang zur Unterwasserwelt ermöglicht wird.