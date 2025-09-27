weather wolkig
Das Tauchzentrum Geiseltal begleitete erstmals einen Unterwasser-Fototermin im See. Welche Ziele Model und Fotograf dabei verfolgten und auf welchen Instagram-Kanälen die entstandenen Bilder nun zu sehen sind.

Von Diana Dünschel 27.09.2025, 10:00
Model Laura Stickel und Fotograf Thomas Wernke beim Unterwasser-Fototermin im Geiseltalsee.
Model Laura Stickel und Fotograf Thomas Wernke beim Unterwasser-Fototermin im Geiseltalsee. (Foto: Heiko Günzel)

Stöbnitz/MZ. - Das Tauchzentrum Geiseltal in Stöbnitz hat in den elf Jahren seines Bestehens schon viele unterschiedliche Besucher betreut: Taucher aus dem In- und Ausland, die den Geiseltalsee kennenlernen wollten, Tauchlehrer, die ausgebildet werden, oder Menschen mit Handicap wie Rollstuhlfahrer, denen hier ebenfalls der Zugang zur Unterwasserwelt ermöglicht wird.