Der Harz rockt 30 Jahre Rockharz-Festival: Metal-Bands feiern auf dem Flugplatz Ballenstedt

Vom 5. bis 8. Juli werden wieder zehntausende Besucher auf dem Flugplatz in Ballenstedt erwartet. Dieses Mal feiert das Rockharz-Festival sein 30-jähriges Bestehen. Was das Besondere an dem Metal-Treffen ist.