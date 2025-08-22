Die Messe Lebensart öffnet Freitag bis Sonntag in Schkopau auf dem Schlossgelände. Spezialgast ist diesmal die bekannte Youtuberin Gesa Herr, eine Expertin fürs Einkochen und Fermentieren.

Wann man Youtuberin Gesa Herr auf der Messe „Lebensart“ treffen kann

Schönes für Haus und Garten in Schkopau

Werner Kohler von der gleichnamigen Staudengärtnerei stellt seine Pflanzen bereits seit über zehn Jahren auf der Messe Lebensart in Schkopau aus.

Schkopau/MZ. - Gärtner Werner Kohler weiß, was seine Kunden auf der Messe „Lebensart“ im Schlosspark Schkopau erwarten. Blühendes für Spätsommer und Herbst sowie winterharte Pflanzen, die auch noch nächstes Jahr Freude bringen.