  4. Schönes für Haus und Garten in Schkopau: Wann man Youtuberin Gesa Herr auf der Messe „Lebensart“ treffen kann

Die Messe Lebensart öffnet Freitag bis Sonntag in Schkopau auf dem Schlossgelände. Spezialgast ist diesmal die bekannte Youtuberin Gesa Herr, eine Expertin fürs Einkochen und Fermentieren.

Von Diana Dünschel 22.08.2025, 06:00
Werner Kohler von der gleichnamigen Staudengärtnerei stellt seine Pflanzen bereits seit über zehn Jahren auf der Messe Lebensart in Schkopau aus.
Werner Kohler von der gleichnamigen Staudengärtnerei stellt seine Pflanzen bereits seit über zehn Jahren auf der Messe Lebensart in Schkopau aus. (Foto: Katrin Sieler)

Schkopau/MZ. - Gärtner Werner Kohler weiß, was seine Kunden auf der Messe „Lebensart“ im Schlosspark Schkopau erwarten. Blühendes für Spätsommer und Herbst sowie winterharte Pflanzen, die auch noch nächstes Jahr Freude bringen.