Von A wie Altenburger Chaussee bis Z wie Zillestraße: Wo die Stadt Bernburg im kommenden Jahr Straßen und Gehwege instand setzen wird und zwei ganz neue Fußwege geplant sind.

Bernburg/MZ. - 13 Straßen und sechs Gehwege sollen 2026 im Rahmen des jährlichen Instandsetzungsprogramms der Stadt in Bernburg und Ortsteilen saniert werden. Darüber hinaus sind in Crüchern und Plömnitz zwei Fußweg-Neubauten vorgesehen. Das rund 1,4 Millionen Euro schwere Paket ist am Donnerstag vom Hauptausschuss beschlossen worden. Mit dem Geld lassen sich nach Einschätzung des Tiefbauamtes rund 14.300 Quadratmeter Asphalt- und 3.050 Quadratmeter Pflasterfläche zuzüglich Kleinreparaturen finanzieren. Nach Abstimmung mit den Ortsbürgermeistern stehen Vorhaben mit dem dringendsten Handlungsbedarf auf der Agenda. In Biendorf wurde die eigentlich eingeplante Frenzer Straße auf 2027 geschoben, weil laut Ortsbürgermeister Uwe Cisewski (CDU) idealerweise auch eine Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke mit installiert werden soll. Die MZ gibt nachfolgend eine detaillierte Übersicht, wo überall Hand angelegt werden soll.