Im Harz entsteht mit der „Zukunft Thale“-Gruppe ein innovatives Gebilde für regionale Energiewende und Bürgerbeteiligung. Erste Projekte wie Photovoltaik auf der Bodetal-Therme sollen lokale Wertschöpfung und Energiesicherheit fördern.

Die Dächer der Bodetal-Therme in Thale könnten sich für Photovoltaikanlagen anbieten.

Thale/MZ/son. - Regelmäßig trudeln im Rathaus Anfragen von Energieversorgern etwa aus Süddeutschland ein, die grüne Energie in Thale produzieren möchten. „Wir können’s selber machen“, sagt Bürgermeister Maik Zedschack (CDU) und freut sich, dass der nächste Schritt zur „Zukunft Thale“-Gruppe gemacht ist. Laut Stadtentwicklungskonzept „Thale 2040“ handelt es sich um eine städtische Tochtergesellschaft für erneuerbare Energien mit Beteiligungsmöglichkeit für Firmen und Bürger. Sie soll, so Zedschack, nicht nur die Energiesicherheit erhöhen, sondern auch „Wertschöpfung schaffen aus der Region, für die Region“.