Die Stadt Thale im Harz will bis 2045 klimaneutral werden. Ihr beschlossenes Klimaschutzkonzept enthält fast 40 Vorschläge, wie dieses Ziel erreicht werden kann.

Klimaneutralität als Ziel: Stadt Thale stellt Klimaschutzkonzept mit konkreten Ideen vor (mit übersichtlicher Grafik)

Blick über Thale aus einer gläsernen Gondel. Für die Einheitgemeinde ist ein Klimaschutzkonzept erstellt worden.

Thale/MZ. - Es hat 162 Seiten und elf Kapitel. Kernstücke sind die Energie- und Treibhausgasbilanz der Einheitsgemeinde und ein umfangreicher Maßnahmenkatalog: Die Stadt Thale hat jetzt ein Klimaschutzkonzept, also einen Fahrplan, mit dem sie bis 2045 klimaneutral werden beziehungsweise die Treibhausgas-Emission auf eine Tonne pro Person und Jahr senken könnte. 2022 lag sie in Thale bei 11,37 CO 2 -Äquivalenten (CO 2 -eq).