Tag des offenen Denkmals im Harz Einsturzgefährdeter Renaissancebau in Quedlinburg: Das ist aus ihm geworden
Vor einem Jahr begannen die Sicherungsarbeiten an dem einsturzgefährdeten Haus Weberstraße 6 in Quedlinburg. Was sich an dem Renaissancebau inzwischen getan hat, davon können sich Interessierte beim Tag des offenen Denkmals selbst ein Bild machen.
Aktualisiert: 07.09.2025, 15:26
Quedlinburg/MZ. - Als Hans-Gerd Brelage sich der Sanierung des dreigeschossigen Hauses Weberstraße 6 in Quedlinburg annahm, war die Tragkonstruktion des denkmalgeschützten Fachwerkgebäudes so instabil, dass es einsturzgefährdet war. „Wir haben da wirklich große Sorgen gehabt“, sagt Rudolph Koehler von der Planungsgenossenschaft qbatur, die den Bauherren begleitet. „Es war sprichwörtlich Rettung in letzter Minute.“