Ein 71-Jähriger ist in einem Hotel mitten in der Nacht ohne Hose und Schuhe aufgetaucht. Nach mehreren Stunden konnte er seiner Familie wieder übergeben werden.

Dessau. - Am frühen Sonntagmorgen ist ein 71-Jähriger ohne Hose und ohne Schuhe in einer Hotellobby in der Dessauer Innenstadt aufgetaucht, so die Polizei.

Gegen 3.12 Uhr sei der 71-Jährige von der Polizei in Obhut genommen worden. Außer seinen Namen habe der Mann nichts gewusst, nicht einmal, dass er sich in Dessau aufhielte. Er habe gedacht, er sei in seiner Heimatstadt Wiesbaden.

Gegen 9 Uhr meldete sich nach Angaben der Polizei der Sohn des 71-Jährigen bei den Beamten. Er habe seinen Vater ebenfalls in der Nacht gesucht, aber nicht finden können. Der 71-Jährige, der an starker Demenz leide, sei seiner Familie wieder wohlbehalten übergeben worden, die in Dessau Urlaub mache.