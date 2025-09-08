weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Erntekranz-Wochenende: Traktorziehen und Ringreiten: In Schackstedt wird die Gemeinschaft gefeiert

Beim Erntekranz in Schackstedt halten die Organisatoren nicht nur an Altbewährtem fest, sie bringen auch beliebte Programmpunkte der Vergangenheit zurück.

Von Thilo Leuschner 08.09.2025, 10:15
Beim Traktorziehen sind sich die Schackstedterinnen nicht zu schade, ordentlich anzupacken.
Beim Traktorziehen sind sich die Schackstedterinnen nicht zu schade, ordentlich anzupacken. (Foto: Thilo Leuschner)

Schackstedt/MZ - Ein von den Kindern gestaltetes Nachmittagsprogramm, am Abend legt der DJ im Festzelt auf und am nächsten Morgen treffen sich alle zum Frühschoppen wieder – es gibt bestimmte Programmpunkte, die dürfen auf keinem Heimatfest in der Region fehlen. Auch der Schackstedter Erntekranz kommt am vergangenen Wochenende nicht ohne diese Eckpfeiler aus. Doch es wird auch vieles geboten, was man in den umliegenden Orten nicht erleben kann.