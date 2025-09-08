Beim Erntekranz in Schackstedt halten die Organisatoren nicht nur an Altbewährtem fest, sie bringen auch beliebte Programmpunkte der Vergangenheit zurück.

Beim Traktorziehen sind sich die Schackstedterinnen nicht zu schade, ordentlich anzupacken.

Schackstedt/MZ - Ein von den Kindern gestaltetes Nachmittagsprogramm, am Abend legt der DJ im Festzelt auf und am nächsten Morgen treffen sich alle zum Frühschoppen wieder – es gibt bestimmte Programmpunkte, die dürfen auf keinem Heimatfest in der Region fehlen. Auch der Schackstedter Erntekranz kommt am vergangenen Wochenende nicht ohne diese Eckpfeiler aus. Doch es wird auch vieles geboten, was man in den umliegenden Orten nicht erleben kann.