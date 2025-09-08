Bedeutender Verleger wurde 1760 geboren Thalschütz ehrt den wohl berühmtesten Sohn des Ortes, Johann Ambrosius Barth, mit Gedenktafel
In seiner Wirkungsstätte Leipzig wird der Verleger Johann Ambrosius Barth, Wegbereiter der Fachpublizistik in Deutschland, seit 1925 gewürdigt – ein Platz ist dort nach ihm benannt. Seit Kurzem wird auch in seinem Geburtsort Thalschütz öffentlich an ihn erinnert. An dem Hof, wo Johann Ambrosius Barth 1760 geboren wurde, hängt nun eine Gedenktafel.
08.09.2025, 19:30
Thalschütz/MZ. - Johann Ambrosius Barth sei in die deutsche Verlegergeschichte eingegangen, sagte Hobby-Heimatforscher David Falk bei der Einweihung einer Gedenktafel für ebenjenen Verleger Ende August in dem zu Kötzschau (Leuna) gehörigen Ort Thalschütz. „Johann Ambrosius Barth ist heutzutage deutschlandweit in diesen Kreisen bekannt, bis dato aber noch nicht hier“, ergänzte Falk.