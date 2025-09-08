Bedeutender Verleger wurde 1760 geboren Thalschütz ehrt den wohl berühmtesten Sohn des Ortes, Johann Ambrosius Barth, mit Gedenktafel

In seiner Wirkungsstätte Leipzig wird der Verleger Johann Ambrosius Barth, Wegbereiter der Fachpublizistik in Deutschland, seit 1925 gewürdigt – ein Platz ist dort nach ihm benannt. Seit Kurzem wird auch in seinem Geburtsort Thalschütz öffentlich an ihn erinnert. An dem Hof, wo Johann Ambrosius Barth 1760 geboren wurde, hängt nun eine Gedenktafel.